У Борисполі на залізниці вразило струмом дитину, поліція відкрила справу

Дитину госпіталізували до лікарні у важкому стані з термічними опіками 2-3 ступеню – близько 90% поверхні тіла.

Правоохоронці розслідують обставини травмування малолітньої дитини на залізниці на Київщині. Як відомо із повідомлення поліції області, 13-річний хлопець отримав ураження струмом на залізничному вокзалі в місті Бориспіль.

Інцидент стався 15 жовтня пізно ввечері близько 22:40 години. Працівник залізничного вокзалу повідомив у поліцію про те, що з потяга впав хлопець.

Як пишуть у поліції, попередньо правоохоронці встановили, що малолітній, ігноруючи правила безпеки, перелазив через один із вагонів нерухомого потягу, внаслідок чого отримав ураження струмом та його відкинуло на землю.

Дитину госпіталізували до лікарні у важкому стані з термічними опіками 2-3 ступеню – близько 90% поверхні тіла.

Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться необхідні слідчі дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.