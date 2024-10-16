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20 000 грн за виключення з військового обліку — у Дніпрі посадовець ТЦК «заробляв» на ухилянтах

15:33, 16 жовтня 2024
Посадовець ТЦК зі спільником організували схему ухилення від мобілізації.
20 000 грн за виключення з військового обліку — у Дніпрі посадовець ТЦК «заробляв» на ухилянтах
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У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з відділів ОРТЦК та СП та його спільнику, які організували схему ухилення від мобілізації. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

Правоохоронці встановили, що керівник одного з відділів ОРТЦК та СП спільно з 39-річним  чоловіком організували схему виготовлення фіктивних довідок військово-лікарської комісії та видачу військовозобов’язаним тимчасового посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби.

Так в лютому 2023 року один підозрюваний підшукав військовозобов’язаного, а другий виготовив  документи, які надавали право на перетень  державного кордону, а саме довідку ВЛК, яка містила неправдиві відомості про непридатність чоловіка до військової служби із виключенням з військового обліку. Вартість виготовлення таких документів була оцінена в 20 000 грн.

Під час обшуків за місцем мешкання та роботи фігурантів вилучено близько 33 000 доларів, мобільні телефони та банківські картки, а також фіктивні виписки з історії хвороби та медичну документацію с 2022 по 2024 роки, флеш носії з особистими даними військовозобов’язаних та їх діагнозами.

Військового відсторонили від служби та  обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,  з альтернативою внесення застави 605 600 грн.

У прокуратурі додали, що перевіряються інші факти неправомірного надання службовими особами ТЦК та СП, а також ВЛК документів про непридатність до військової служби, що дозволяло особам призовного віку виїжджати за межі країни.

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прокуратура ТЦК

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