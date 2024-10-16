Кабмін затвердив правила антитерористичної безпеки і ідентифікації об’єктів, які можуть стати об’єктами терористичних посягань

Уряд врегулював правила для забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів.

Кабмін розпорядженням від 15 жовтня 2024 р. № 1172 затвердив Правила антитерористичної безпеки.

Формування прогнозованої загрози та ідентифікація об’єктів, тобто, процес віднесення будь-якого об’єкта нерухомості до об’єкта можливих терористичних посягань та визначення його категорії з урахуванням рівнів і видів імовірних втрат відповідно до прогнозованої загрози, здійснюються:

на підставі письмового рішення державного органу або органу місцевого самоврядування — стосовно об’єктів, які належать до сфери управління такого органу;

на підставі розпорядження керівника Антитерористичного центру при СБУ — стосовно об’єктів, які є власністю юридичних, фізичних осіб або використовуються на інших законних підставах.

Відповідні письмові рішення, розпорядження приймаються державними органами, органами місцевого самоврядування, Антитерористичним центром при СБУ на підставі результатів суб’єктивної оцінки соціально-політичної реакції суспільства на небезпеку внаслідок впливу терористичних загроз на відповідний об’єкт, що повинна враховувати ефективність терористичного впливу на суспільство, ступінь досягнення мети терористичного акту.

Відповідальними за ідентифікацію об’єкта є керівник державного органу, органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить об’єкт, керівник юридичної особи, яка є власником об’єкта або використовує його відповідно до законодавства, чи фізична особа, яка є власником об’єкта або використовує його.

Для формування прогнозованої загрози керівником органу чи юридичної особи, яка є власником об’єкта або використовує його, чи фізичною особою, яка є власником об’єкта або використовує його, із залученням спеціально утвореної для цієї мети комісії у складі посадових осіб різних підрозділів (служб) об’єкта та у разі потреби із залученням представників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб організовується здійснення заходів щодо виявлення уразливих місць, визначення загроз для об’єкта, ймовірних способів їх здійснення.

Антитерористична захищеність об’єктів, які належать до сфери управління державних органів та органів місцевого самоврядування, повинна забезпечуватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених для таких органів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Юридичні особи, які є власниками об’єктів або використовують їх відповідно до законодавства, фізичні особи, які є власниками об’єктів або використовують їх на інших законних підставах, забезпечують антитерористичну захищеність таких об’єктів за рахунок власних коштів, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою встановлення диференційованих вимог щодо забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів проводиться їх ідентифікація.

Нижче наводимо відповідні правила.

Автор: Наталя Мамченко

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