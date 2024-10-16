Під москвою спалахнула пожежа на військовому летовищі

Пожежа спалахнула в штабній будівлі, проводиться евакуація.

На території російського військового летовища «Чкаловський» у московській області сталася пожежа. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Згідно з інформацією, загорілася штабна будівля аеродрому, в результаті чого проводиться евакуація. На місці події працюють екстрені служби.

За даними «РЕН-ТВ», особи, що перебували на території, евакуювалися до прибуття пожежників, постраждалих немає. Вогонь спалахнув на даху Г-подібної споруди, і пожежі було надано 2 ранг складності.

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