Под москвой вспыхнул пожар на военном аэродроме

Пожар вспыхнул в штабном здании, проводится эвакуация.

На территории российского военного аэропорта «Чкаловский» в московской области произошел пожар. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Согласно информации, загорелось штабное здание аэродрома, в результате чего проводится эвакуация. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным «РЕН-ТВ», лица, находившиеся на территории, эвакуировались до прибытия пожарных, пострадавших нет. Огонь вспыхнул на крыше Г-образного сооружения, и пожару был присвоен 2 ранг сложности.

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