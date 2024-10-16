Украина вводит новые правила для импорта радиаторов из Турции и Китая

Украина вводит антидемпинговые меры в отношении импорта из Китая и Турции.

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Состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле под председательством Первого вице-премьер-министра - Министра экономики Украины Юлии Свириденко. Основной темой заседания стал вопрос защиты украинских предприятий от недобросовестной конкуренции иностранного импорта. Об этом сообщает Министерство экономики.

Комиссия приняла решение о введении предварительных антидемпинговых мер на 4 месяца по импорту радиаторов для отопления из Турции и Китая. Также было решено начать антидемпинговое расследование в отношении импорта фитингов для систем водоснабжения и отопления из этих стран.

«Министерство экономики продолжает активно работать над созданием благоприятных условий для украинского бизнеса, защитой внутреннего рынка и стимулированием развития национальной промышленности. Эти меры помогут украинским производителям эффективнее конкурировать на внутреннем рынке, поскольку направлены на защиту от недобросовестной конкуренции», - отметила Юлия Свириденко.

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