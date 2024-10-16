Глава НАПК Виктор Павлущик сможет устанавливать себе материальную помощь на оздоровление после согласования с министром Кабмина – распоряжение правительства

Кабмин установил, что глава НАПК Виктор Павлущик может принимать решение об установлении себе материальной помощи на оздоровление после согласования проектов таких решений с министром Кабмина Олегом Немчиновым.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик может принимать решение об установлении себе материальной помощи на оздоровление после согласования проектов таких решений с министром Кабмина Олегом Немчиновым. Соответствующее распоряжение №1001-р 15 октября издал Кабмин.

«Согласно статьям 28 и 33 Закона «О предотвращении коррупции» с целью урегулирования потенциального конфликта интересов применить внешний контроль за исполнением НАПК Павлущиком Виктором Владимировичем полномочий по установлению себе материальной помощи на оздоровление.

Определить, что лицом, уполномоченным на проведение внешнего контроля, является Министр Кабинета Министров Украины.

Осуществлять внешний контроль в форме проверки уполномоченным на проведение внешнего контроля содержания решений или проектов принимаемых или разрабатываемых лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по вопросам, связанным с предметом конфликта интересов.

Председателю Национального агентства по предотвращению коррупции Павлущику Виктору Владимировичу принимать решение об установлении себе материальной помощи на оздоровление после согласования проектов таких решений с лицом, определенным абзацем вторым пункта 1 этого распоряжения», - говорится в распоряжении.

Напомним, что новый глава НАПК Виктор Павлущик был назначен в этом году по многоэтапной процедуре конкурса, который проводился с преимущественным голосом международных экспертов в составе конкурсной комиссии.

Автор: Наталя Мамченко

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