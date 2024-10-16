На юге Финляндии во время взлета разбился легкомоторный самолет во время взлета

Источник фото: Yle

На юге Финляндии, недалеко от Хельсинки, произошла авиакатастрофа - легкомоторный самолет разбился во время взлета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Yle.

Инцидент произошел на аэродроме Ряускяля, в нескольких десятках километров к северо-западу от Хельсинки, в среду около 12:00. Самолет модели T-6 Texan, который ранее использовался как учебный во время Второй мировой войны и сейчас участвует в авиашоу, загорелся после падения.

Спасательная служба Канта-Хяме подтвердила, что оба человека на борту не выжили. Аэродром Ряускяля известен как популярный центр авиалюбителей в Северной Европе, где часто проводят парашютные соревнования и глайдинг.

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