На півдні Фінляндії під час зльоту розбився легкомоторний літак

В результаті авіатрощі двоє загиблих.

Джерело фото: Yle

На півдні Фінляндії, неподалік Гельсінкі, сталася авіакатастрофа – легкомоторний літак розбився під час зльоту, в результаті чого загинули двоє людей. Про це повідомляє Yle.

Інцидент стався на аеродромі Ряускяля, за кілька десятків кілометрів на північний захід від Гельсінкі, в середу близько 12:00. Літак моделі T-6 Texan, який раніше використовувався як навчальний під час Другої світової війни і нині бере участь в авіашоу, загорівся після падіння.

Рятувальна служба Канта-Хяме підтвердила, що обидві людини на борту не вижили. Аеродром Ряускяля відомий як популярний центр авіалюбителів у Північній Європі, де часто проводять парашутні змагання і глайдинг.

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