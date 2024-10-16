Голова НАЗК Віктор Павлущик зможе встановлювати собі матеріальну допомогу на оздоровлення після погодження з міністром Кабміну – розпорядження уряду

Кабмін встановив, що голова НАЗК Віктор Павлущик може приймати рішення щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення після погодження проектів таких рішень з міністром Кабміну Олегом Немчіновим.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик може приймати рішення щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення після погодження проектів таких рішень із міністром Кабміну Олегом Немчіновим. Відповідне розпорядження №1001-р 15 жовтня видав Кабмін.

«Відповідно до статей 28 і 33 Закону «Про запобігання корупції» з метою врегулювання потенційного конфлікту інтересів застосувати зовнішній контроль за виконанням НАЗК Павлущиком Віктором Володимировичем повноважень щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення.

Визначити, що особою, уповноваженою на проведення зовнішнього контролю, є Міністр Кабінету Міністрів України.

Здійснювати зовнішній контроль у формі перевірки уповноваженим на проведення зовнішнього контролю змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів.

Голові Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущику Віктору Володимировичу приймати рішення щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення після погодження проектів таких рішень із особою, визначеною абзацом другим пункту 1 цього розпорядження» - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, що новий голова НАЗК Віктор Павлущик був призначений цього року за багатоетапною процедурою конкурсу, який проводився за переважного голосу міжнародних експертів у складі конкурсної комісії.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.