Україна вводить нові правила для імпорту радіаторів з Туреччини та Китаю

Україна запроваджує антидемпінгові заходи щодо імпорту з Китаю та Туреччини.

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Відбулось засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра — Міністра економіки України Юлії Свириденко. Основною темою засідання стало питання захисту українських підприємств від недобросовісної конкуренції іноземного імпорту. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Комісія ухвалила рішення про введення попередніх антидемпінгових заходів на 4 місяці щодо імпорту радіаторів для опалення з Туреччини та Китаю. Також було вирішено розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту фітингів для систем водопостачання та опалення з цих країн.

«Міністерство економіки продовжує активно працювати над створенням сприятливих умов для українського бізнесу, захистом внутрішнього ринку та стимулюванням розвитку національної промисловості. Ці заходи допоможуть українським виробникам ефективніше конкурувати на внутрішньому ринку, оскільки спрямовані на захист від недобросовісної конкуренції», — зазначила Юлія Свириденко.

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