Кабмин утвердил правила антитеррористической безопасности и идентификации объектов, которые могут стать объектами террористических посягательств

Правительство урегулировало правила для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.

Кабмин распоряжением от 15 октября 2024 г. №1172 утвердил Правила антитеррористической безопасности.

Формирование прогнозируемой угрозы и идентификация объектов, т.е. процесс отнесения любого объекта недвижимости к объекту возможных террористических посягательств и определение его категории с учетом уровней и видов возможных потерь в соответствии с прогнозируемой угрозой осуществляются

на основании письменного решения государственного органа или органа местного самоуправления - относительно объектов, относящихся к сфере управления такого органа;

на основании распоряжения руководителя Антитеррористического центра при СБУ относительно объектов, которые являются собственностью юридических, физических лиц или используются на других законных основаниях.

Соответствующие письменные решения, распоряжения принимаются государственными органами, органами местного самоуправления, Антитеррористическим центром при СБУ на основании результатов субъективной оценки социально-политической реакции общества на опасность вследствие влияния террористических угроз на соответствующий объект, что должно учитывать эффективность террористического воздействия на общество, степень достижения цели террористического акта.

Ответственными за идентификацию объекта является руководитель государственного органа, органа местного самоуправления, в сферу управления которого относится объект, руководитель юридического лица, являющегося собственником объекта или использующий его в соответствии с законодательством, или физическое лицо, являющееся собственником объекта, или которое использует его.

Для формирования прогнозируемой угрозы руководителем органа или юридического лица, являющегося собственником объекта или использующего его, или физическим лицом, являющимся собственником объекта или использующего его, с привлечением специально созданной для этой цели комиссии в составе должностных лиц различных подразделений (служб ) объекта и в случае необходимости с привлечением представителей других государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц организуется осуществление мер по обнаружению уязвимых мест, определение угроз для объекта, вероятных способов их осуществления.

Антитеррористическая защищенность объектов, относящихся к сфере управления государственных органов и органов местного самоуправления должна обеспечиваться за счет средств государственного и местных бюджетов, предусмотренных для таких органов, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Юридические лица, являющиеся владельцами объектов или использующие их в соответствии с законодательством, физические лица, являющиеся владельцами объектов или использующие их на других законных основаниях, обеспечивают антитеррористическую защищенность таких объектов за счет собственных средств, средств международной технической помощи и других источников, не запрещенных законодательством.

С целью установления дифференцированных требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов проводится их идентификация.

Ниже приводим соответствующие правила.

Автор: Наталя Мамченко

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