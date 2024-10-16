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20 000 грн за исключение из военного учета — в Днепре чиновник ТЦК «зарабатывал» на уклонистах

15:33, 16 октября 2024
Чиновник ТЦК с сообщником организовал схему уклонения от мобилизации.
20 000 грн за исключение из военного учета — в Днепре чиновник ТЦК «зарабатывал» на уклонистах
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В Днепре правоохранители сообщили о подозрении руководителю одного из отделов ОРТЦК и СП и его сообщнику, которые организовали схему уклонения от мобилизации. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Правоохранители установили, что руководитель одного из отделов ОРТЦК и СП совместно с 39-летним мужчиной организовали схему изготовления фиктивных справок военно-врачебной комиссии и выдачу военнообязанным временного удостоверения с отметкой о непригодности к военной службе.

Так в феврале 2023 года один подозреваемый подыскал военнообязанного, а второй изготовил документы, предоставлявшие право на пересечение государственной границы, а именно справку ВЛК, содержащую ложные сведения о непригодности мужчины к военной службе с исключением из военного учета. Стоимость изготовления таких документов была оценена в 20000 грн.

В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов изъято около 33 000 долларов, мобильные телефоны и банковские карты, а также фиктивные выписки из истории болезни и медицинскую документацию с 2022 по 2024 годы, флеш носители с личными данными военнообязанных и их диагнозами.

Военного отстранили от службы и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога 605 600 грн.

В прокуратуре добавили, что проверяются другие факты неправомерного предоставления должностными лицами ТЦК и СП, а также ВЛК документов о непригодности к военной службе, что позволяло лицам призывного возраста выезжать за пределы страны.

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прокуратура

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