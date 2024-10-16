Олаф Шольц заявив, що готовий поговорити з путіним про справедливий мир в Україні

Німецький канцлер наголосив: якщо ці перемовини відбудуться, то будуть за принципом «ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України».

Фото: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про готовність провести переговори з путіним про справедливий мир в Україні. Про це він зазначив у Бундестазі, виступаючи щодо майбутнього саміту лідерів ЄС, повідомляє Rheinische Post.

Додамо, нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що путін не хоче обговорювати припинення війни в Україні. В останні дні він навіть не хоче говорити по телефону із німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Серед іншого, Шольц наголосив, що Німеччина продовжить інтенсивно підтримувати Україну у її захисті від рф. Але він також хоче зробити все, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

«Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: «Так, також так», – сказав Шольц.

Він підкреслив, що при цьому дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.

Шольц також сказав, що незліченна кількість російських солдатів щодня стають «жертвами імперіалістичного божевілля російського президента».

«Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі», – додав Шольц.

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