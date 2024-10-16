Двое судей признаны такими, что не соответствуют занимаемой должности — ВККС

В ВККС определялись результаты квалификационной оценки 10 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

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15 октября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки 10 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Марченко Юлія Іванівна - Господарський суд Луганської області - відкладено

Сало Андрій Богданович - Рівненський окружний адміністративний суд - 544, 25 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Музика Олена Василівна - Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області - відкладено

Кучко (Шкарлат) Яна Юріївна - Мар’їнський районний суд Донецької області - перерва до 19.11.2024 11:00

Чубай Володимир Вікторович - Чорнобаївський районний суд Черкаської області - перерва до 19.11.2024 11:00

Мартинюк Віталій Борисович - Новоайдарський районний суд Луганської області - перерва до 19.11.2024 11:00

Храмцов Валерій Борисович - Балаклійський районний суд Харківської області - 602,72 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Крутова Ольга Миколаївна - Арцизький районний суд Одеської області - відкладено

Базарник Богдан Ігорович - Нетішинський міський суд Хмельницької області - перерва

Ковальчук Володимир Дмитрович - Волинський окружний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання

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