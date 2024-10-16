В Одессе 17-летний парень избил прохожего молотком, который случайно задел его велосипедом

Пострадавшему диагностировали перелом черепа.

Одесские полицейские разоблачили 17-летнего парня, который нанес тяжкие телесные повреждения мужчине, случайно зацепившему его велосипедом. Подросток избил прохожего молотком, за что ему объявлено подозрение. Юношу может ждать заключение в тюрьму. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент произошел неделю назад в Хаджибейском районе Одессы на улице Гранитной. Во время дневного прохождения 36-летний мужчина катил свой велосипед мимо железнодорожных путей, случайно задев парня. Это привело к ссоре, которая быстро переросла в драку. В разгар схватки подросток достал молоток из кармана и ударил им мужчину по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали повреждения головы, в частности перелом черепа. Врачи проинформировали полицию о случае. В течение суток правоохранители установили личность злоумышленника - 17-летнего парня из другой области, который проживает в Одессе. Полицейские изъяли молоток, который направили на экспертизу.

«Подросток уже достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому, собрав достаточное количество доказательств, мы сообщили ему о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения. Согласно ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», - отметила следователь отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Татьяна Плахотнюк.

Следствие продолжается.

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