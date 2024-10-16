Как получить «Пакет малыша» в 2024 году – алгоритм получения помощи

Обновленный «Пакет малыша» включает 90 необходимых вещей для родителей.

Фото иллюстративное

Государственная служба по делам детей напомнила, как в 2024 году можно получить «Пакет малыша» - одноразовую государственную помощь для семей, которые только что стали родителями. В пакете содержится 90 необходимых вещей для новорожденных, таких как одежда, игрушки и подгузники. В этом году содержимое пакета было обновлено.

Получить «Пакет малыша» могут украинцы, иностранцы, которые постоянно или временно проживают в Украине, а также беженцы. В случае, если у ребенка отсутствуют родители, право на получение пакета имеют родственники, опекуны, усыновители, приемные родители и патронатные воспитатели.

Где получить пакет?

«Пакет малыша» выдается в роддомах после рождения ребенка или в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения по месту жительства в случае отсутствия натуральной помощи.

Как заказать?

Заявители могут подать заявление лично или через законного представителя, также возможна отправка документов по почте. Основные документы, которые необходимо предоставить:

Заявление о назначении «Пакета малыша».

Копия свидетельства о рождении ребенка (если нужно).

Документ, подтверждающий рождение ребенка вне медицинского учреждения.

Справка о постановке на учет лица, перемещенного с временно оккупированной территории (при наличии).

Заявление на получение «Пакета малыша» подается не позднее чем через 30 дней со дня рождения ребенка. Если ребенок родился вне медицинского учреждения, получатель имеет право обратиться за помощью в течение года со дня рождения.

Важно: В случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях «Пакет малыша» выдается на основании соответствующих документов при условии регистрации места жительства получателя на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Получатель также может отказаться от пакета в медицинском учреждении и воспользоваться правом на получение денежной компенсации за его стоимость.

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