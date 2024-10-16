Практика судов
  1. В мире

В США родители ученика подали в суд на школу из-за дисциплинарного взыскания за использование ИИ в проекте

16:49, 16 октября 2024
Родители просят суд обязать школу повысить оценку ученика и удалить из его досье дисциплинарное взыскание, связанное с использованием ИИ.
В США родители ученика подали в суд на школу из-за дисциплинарного взыскания за использование ИИ в проекте
Фото: ucarecdn.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США родители ученика средней школы Хингема подали в суд на школьную администрацию и учителей своего сына после того, как ребенок получил дисциплинарное взыскание за использование искусственного интеллекта в проекте, пишет CBSnews.

В иске, поданном в федеральный суд Дейлом и Дженнифер Харрис, говорится, что ученик пострадал от «произвольной оценки» и не был выбран в Национальное почетное общество «из-за предполагаемого нарушения академической честности». Родители заявили, что в школьном справочнике для учеников не прописана политика использования ИИ, поэтому наказывать его за это несправедливо.

В иске содержится призыв к суду обязать школу повысить оценку по обществознанию ученика до «B» и удалить из его досье любые академические санкции, связанные с использованием ИИ. Они также не хотят, чтобы его использование ИИ характеризовалось как «мошенничество» или «академическая нечестность».

Мать мальчика является писателем, а отец — учителем.

Отмечается, что мальчик вместе с другим учеником использовали ИИ для создания заметок и создания плана, а не для написания самой работы.

 «Я знаю, что мой сын защищался перед школой, утверждая, что ИИ не является обманом и плагиатом. Он сказал, что если вы посмотрите, то увидите, что все документально подтверждено, что ИИ является собственностью человека, который его создал», — сказала мать парня.

В ответ школа заставила двух учеников переделать задание по отдельности и по другой теме.

Представитель государственных школ Хингема заявил, что округ не будет комментировать иск «из соображений уважения к частной жизни вовлеченного ученика и в связи с продолжающимся судебным разбирательством».

Родители учащегося также хотят, чтобы суд обязал ответчиков «пройти обучение по использованию и внедрению искусственного интеллекта в классе, школах и образовательной среде».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд США искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил порядок ведения реестра лоббистов, где будут данные о встречах с депутатами и министрами

Правительство утвердило положение о Реестре прозрачности, куда будут вносить отчеты лоббисты.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 16 октября

9 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 6 кандидатов не явились.

Кабмин утвердил правила антитеррористической безопасности и идентификации объектов, которые могут стать объектами террористических посягательств

Правительство урегулировало правила для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.

Глава НАПК Виктор Павлущик сможет устанавливать себе материальную помощь на оздоровление после согласования с министром Кабмина – распоряжение правительства

Кабмин установил, что глава НАПК Виктор Павлущик может принимать решение об установлении себе материальной помощи на оздоровление после согласования проектов таких решений с министром Кабмина Олегом Немчиновым.

Украина предлагает США и ЕС соглашение по использованию потенциала природных ресурсов Украины, а также после войны заместить военные контингенты США в Европе украинскими бойцами – Владимир Зеленский

Украина предлагает США и ЕС заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала – Владимир Зеленский.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду