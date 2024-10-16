В США родители ученика подали в суд на школу из-за дисциплинарного взыскания за использование ИИ в проекте

Родители просят суд обязать школу повысить оценку ученика и удалить из его досье дисциплинарное взыскание, связанное с использованием ИИ.

Фото: ucarecdn.com

В США родители ученика средней школы Хингема подали в суд на школьную администрацию и учителей своего сына после того, как ребенок получил дисциплинарное взыскание за использование искусственного интеллекта в проекте, пишет CBSnews.

В иске, поданном в федеральный суд Дейлом и Дженнифер Харрис, говорится, что ученик пострадал от «произвольной оценки» и не был выбран в Национальное почетное общество «из-за предполагаемого нарушения академической честности». Родители заявили, что в школьном справочнике для учеников не прописана политика использования ИИ, поэтому наказывать его за это несправедливо.

В иске содержится призыв к суду обязать школу повысить оценку по обществознанию ученика до «B» и удалить из его досье любые академические санкции, связанные с использованием ИИ. Они также не хотят, чтобы его использование ИИ характеризовалось как «мошенничество» или «академическая нечестность».

Мать мальчика является писателем, а отец — учителем.

Отмечается, что мальчик вместе с другим учеником использовали ИИ для создания заметок и создания плана, а не для написания самой работы.

«Я знаю, что мой сын защищался перед школой, утверждая, что ИИ не является обманом и плагиатом. Он сказал, что если вы посмотрите, то увидите, что все документально подтверждено, что ИИ является собственностью человека, который его создал», — сказала мать парня.

В ответ школа заставила двух учеников переделать задание по отдельности и по другой теме.

Представитель государственных школ Хингема заявил, что округ не будет комментировать иск «из соображений уважения к частной жизни вовлеченного ученика и в связи с продолжающимся судебным разбирательством».

Родители учащегося также хотят, чтобы суд обязал ответчиков «пройти обучение по использованию и внедрению искусственного интеллекта в классе, школах и образовательной среде».

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