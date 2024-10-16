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Британец выбросил жесткий диск, на котором было 8 тысяч биткоинов, а теперь через суд требует разрешить ему раскопать свалку

17:15, 16 октября 2024
Мужчина планирует продолжать борьбу до конца, даже если на это уйдут годы.
Британец выбросил жесткий диск, на котором было 8 тысяч биткоинов, а теперь через суд требует разрешить ему раскопать свалку
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В Великобритании мужчина случайно положил жесткий диск, на котором было 8 тысяч биткоинов, в черный мусорный мешок во время уборки офиса, а его партнерша ошибочно выбросила его на свалку. Он требует у городского совета разрешить ему раскопать потерянное устройство. Об этом сообщает LAD Bible.

39-летний Джеймс Гауэллс многократно обращался в совет города Ньюпорт с просьбой разрешить ему раскопать свалку и вернуть диск, на котором хранились его биткоины более 10 лет назад, но каждый раз получал отказ.

Мужчина подал иск на 495 миллионов фунтов, что эквивалентно 26 миллиардам 334 миллионам гривен в городской совет из-за отказа позволить ему раскопать потерянный жесткий диск.

В настоящее время один биткоин стоит около 2,7 млн ​​грн, что делает возможную стоимость содержимого диска около 21 миллиарда гривен.

Сейчас дело рассматривается в суде. Гауэллс планирует продолжать борьбу до конца, даже если на это уйдут годы. Он привлек команду инвесторов и нанял бывшего руководителя городской свалки, чтобы точно определить местоположение жесткого диска, и теперь уверен, что диск находится в секции «Cell 2 — Area 2» на мусорной свалке Доксвей в Ньюпорте.

Это моя реальность. Я мог бы всю жизнь работать с девяти до пяти, думая об этом каждый день. Но я предпочитаю попытаться вернуть этот маленький кусок металла. Пока суд не скажет мне «нет, значит нет», я буду продолжать бороться», – рассказывает Джеймс.

Однако городской совет Ньюпорта категорически отказывает Гауэллсу в раскопках, ссылаясь на экологический ущерб, который может нанести такая операция.

«Мы неоднократно говорили мистеру Гауэллсу, что проведение раскопок невозможно из-за ограничения экологического разрешения. Это принесет огромный негативный эффект для окружающей среды», – заявил представитель совета.

Совет также отмечает, что отвечать на требования Гауэллса становится все более затратным и забирает средства и время, которые могли бы быть направлены на улучшение городских услуг.

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