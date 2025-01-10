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В Тернополе умер ребенок во время лечения зубов — еще одному врачу объявлено подозрение

23:14, 10 января 2025
Несмотря на признаки воспаления в организме для чистки кариеса мальчика ввели в общий наркоз.
В Тернополе умер ребенок во время лечения зубов — еще одному врачу объявлено подозрение
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Сообщено о подозрении еще одному врачу, который может быть причастен к смерти ребенка во время лечения в одной из больниц Тернополя. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Указывается, что, несмотря на признаки воспаления в организме, для чистки кариеса мальчика ввели в общий наркоз.

Против стоматолога открыли производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей при лечении ребенка – часть 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Установлено, что в начале августа 2023 года за консультацией к врачу-стоматологу-хирургу обратились родители годовалого мальчика. У него обнаружили множественный кариес зубов и направили на операцию под наркозом. И хотя лечащий врач имел возможность и время для сбора полной и детальной информации о состоянии ребенка и наличии предыдущих заболеваний, которые были основанием для отсрочки оперативного вмешательства, он все же запланировал санацию полости рта под общим наркозом. Также не были проведены консультации с другими врачами, учитывая, что анализы крови пациента свидетельствовали о наличии воспалительных процессов в организме.

13 ноября 2023 года во время стоматологического оперативного вмешательства у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик скончался. Возраст ребенка того времени был 1 год 10 месяцев.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

Ранее врачу-анастезиологу, тоже принимавшему участие в оперативном вмешательстве, сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Ее отстранили от должности и избрали меру пресечения.

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