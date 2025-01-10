Протесты не должны парализовывать польско-украинскую границу, – министр юстиции Польши

По словам министра, подъездные пути к границе должны быть защищены как критическая инфраструктура.

Фото: PAP

Подъездные дороги к украинско-польской границе должны считаться объектами критической инфраструктуры и оставаться свободными от блокировок. Такую позицию высказал министр юстиции Польши и генеральный прокурор Адам Боднар в интервью для «Укринформа».

Комментируя длительные протесты перевозчиков и фермеров на пограничных переходах, Боднар отметил, что блокирование таких путей вредит всем.

«Подъездные пути к границе должны быть частью критической инфраструктуры и не должны блокироваться, потому что это просто вредит всем. А в демократической стране мы имеем целый ряд различных других механизмов протеста», - заявил министр.

Он привел пример из практики Европейского суда по правам человека. В деле «Кудревичюс и другие против Литвы» суд постановил, что блокирование дорог не может быть признано допустимой формой протеста.

«Не может быть такого, чтобы меньшинство использовало определенную ситуацию с инфраструктурной и технической точек зрения, чтобы усложнить жизнь большинства», - добавил Боднар, призвав обеспечить проезд как на границе, так и на дорогах в городах.

В контексте протестов министр вспомнил действия климатических активистов в Варшаве, подчеркнув, что свобода собраний должна базироваться на креативности и идеях, а не на перекрытии дорог.

Отвечая на вопрос о судебных разрешений протестов на границе, Боднар отметил, что не имеет ожиданий от судов. Однако заверил, что правительство будет тщательно следить за соблюдением местными органами власти их обязательств в контексте организации протестов и защиты критической инфраструктуры.

«Безусловно, польское правительство будет решительно следить за действиями органов местного самоуправления в контексте их обязательств по организации локальных протестов. И каждый раз будет требовать защиты критической инфраструктуры», - добавил польский министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.