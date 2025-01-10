Практика судов
  1. В мире

Протесты не должны парализовывать польско-украинскую границу, – министр юстиции Польши

21:54, 10 января 2025
По словам министра, подъездные пути к границе должны быть защищены как критическая инфраструктура.
Протесты не должны парализовывать польско-украинскую границу, – министр юстиции Польши
Фото: PAP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подъездные дороги к украинско-польской границе должны считаться объектами критической инфраструктуры и оставаться свободными от блокировок. Такую позицию высказал министр юстиции Польши и генеральный прокурор Адам Боднар в интервью для «Укринформа».

Комментируя длительные протесты перевозчиков и фермеров на пограничных переходах, Боднар отметил, что блокирование таких путей вредит всем.

«Подъездные пути к границе должны быть частью критической инфраструктуры и не должны блокироваться, потому что это просто вредит всем. А в демократической стране мы имеем целый ряд различных других механизмов протеста», - заявил министр.

Он привел пример из практики Европейского суда по правам человека. В деле «Кудревичюс и другие против Литвы» суд постановил, что блокирование дорог не может быть признано допустимой формой протеста.

«Не может быть такого, чтобы меньшинство использовало определенную ситуацию с инфраструктурной и технической точек зрения, чтобы усложнить жизнь большинства», - добавил Боднар, призвав обеспечить проезд как на границе, так и на дорогах в городах.

В контексте протестов министр вспомнил действия климатических активистов в Варшаве, подчеркнув, что свобода собраний должна базироваться на креативности и идеях, а не на перекрытии дорог.

Отвечая на вопрос о судебных разрешений протестов на границе, Боднар отметил, что не имеет ожиданий от судов. Однако заверил, что правительство будет тщательно следить за соблюдением местными органами власти их обязательств в контексте организации протестов и защиты критической инфраструктуры.

«Безусловно, польское правительство будет решительно следить за действиями органов местного самоуправления в контексте их обязательств по организации локальных протестов. И каждый раз будет требовать защиты критической инфраструктуры», - добавил польский министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тесты в апелляционные суды — итоги тестирования кандидатов гражданской специализации

66,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации прошли на следующий этап конкурса.

Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение на инаугурацию Трампа

В Еврокомиссии сообщили, что на данный момент Дональд Трамп не отправил приглашение Урсуле фон дер Ляйен.

Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы

Кроме резидентов Дия Сити и религиозных организаций, Кабмин добавил в список на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова