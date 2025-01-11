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Наловили рыбы на 1,3 млн грн — двое жителей Хмельницкой области обязали возместить ущерб

08:12, 11 января 2025
Во время нерестового периода в апреле они выловили около 600 рыб и 55 раков.
Наловили рыбы на 1,3 млн грн — двое жителей Хмельницкой области обязали возместить ущерб
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В Хмельницкой области суд признал двух местных жителей виновными в незаконном занятии рыбным промыслом, что причинило существенный вред. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Мужчины приговорены к году ограничения свободы, с установлением испытательного срока 1 год 6 месяцев. Также их обязали возместить 1,3 млн грн ущерба окружающей среде.

Во время нерестового периода в апреле прошлого года они выловили из реки Жарновка около 600 рыб и 55 раков.

Среди улова – краснокнижный «веризуб причерноморский».

Запрещенные орудия ловли – сетки и лодка, которые использовались в преступной деятельности, конфискованы.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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