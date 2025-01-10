Практика судів
  1. У світі

Британія вперше оголосила санкції проти російських нафтових гігантів «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз»

19:59, 10 січня 2025
Як і США, Британія оголосила про запровадження санкцій проти російських енергетичних компаній «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз».
Британія вперше оголосила санкції проти російських нафтових гігантів «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Великої Британії услід за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз". 

"Велика Британія та США вперше запровадили прямі санкції проти "Газпром нафти" та ПАТ Сургутнефтегаз", двох російських нафтових гігантів. Ці енергетичні компанії разом виробляють понад 1 млн барелів нафти на день, на суму приблизно 23 млдр доларів на рік за поточними цінами, що перевищує ВВП Ямайки", — розповіли в уряді країни. 

Зазначається, що компанії допомагають фінансувати війну РФ проти України.

Зазначається, що ці санкції частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.

Нагадаємо, що  США ввели масштабні санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

росія Велика Британія нафта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тестування в апеляційні суди — підсумки тестування кандидатів з цивільної спеціалізації

66,7% кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації пройшли до наступного етапу конкурсу.

Кабмін скасував у ПДР норму щодо посвідчень, якими підтверджується право на звільнення від придбання автоцивілки

З Правил дорожнього руху виключили норму про те, що водії, які звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, повинні мати при собі підтвердні документи.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не отримала запрошення на інавгурацію Трампа

У Єврокомісії повідомили, що наразі Дональд Трамп не надіслав запрошення Урсулі фон дер Ляєн.

Уряд дав дозвіл на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи

Крім резидентів Дія Сіті та релігійних організацій, Кабмін додав до списку на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи.

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова