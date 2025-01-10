Британія вперше оголосила санкції проти російських нафтових гігантів «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз»

Як і США, Британія оголосила про запровадження санкцій проти російських енергетичних компаній «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз».

Уряд Великої Британії услід за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".

"Велика Британія та США вперше запровадили прямі санкції проти "Газпром нафти" та ПАТ Сургутнефтегаз", двох російських нафтових гігантів. Ці енергетичні компанії разом виробляють понад 1 млн барелів нафти на день, на суму приблизно 23 млдр доларів на рік за поточними цінами, що перевищує ВВП Ямайки", — розповіли в уряді країни.

Зазначається, що компанії допомагають фінансувати війну РФ проти України.

Зазначається, що ці санкції частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.

Нагадаємо, що США ввели масштабні санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

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