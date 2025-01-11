Meta отменяет квоты на работу в компании для представителей ЛГБТ

Компания Meta отменяет квоты для ЛГБТ и изменяет практику найма.

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Компания Meta прекращает действия своей программы равенства и инклюзивности (DEI), которая предоставляла квоты на работу в компании для представителей ЛГБТ. Об этом сообщает телеканал CNN.

Компания распускает команду DEI, завершая «программы равенства и инклюзивности, а также изменяя практику найма и обеспечения разнообразия поставщиков», говорится в служебной записке компании, разосланной всем сотрудникам во всем мире вице-президентом Meta по кадрам Джанель Гейл.

В документе, сообщает CNN, говорится, что Meta меняет курс, поскольку в США меняется «правовой и политический ландшафт», что касается усилий по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.

Гейл также процитировала недавние решения Верховного суда США, «сигнализирующие об изменении» того, как американские суды будут подходить к программам DEI в будущем.

Цель компании Meta продолжить брать на работу кандидатов с разным бэкграундом, но прекратить использовать «разнообразный подход» при поиске сотрудников.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о кардинальном пересмотре политики модерации, чтобы снизить цензуру и восстановить свободу слова на Facebook и Instagram.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в ответ высмеял Марка Цукерберга после заявления сделать Facebook и Instagram свободнее.

Дуров отметил, что Цукерберг «ничем не рискует» ради свободы слова, поскольку в США это стало безопасно.

Ранее Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сделал заявление о том, что Meta поддалась давлению администрации Джо Байдена с целью цензуры контента.

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