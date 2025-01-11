У Німеччині створять дивізію територіальної оборони

Дивізія територіальної оборони відповідатиме за захист критичних об'єктів усередині країни.

Німеччина створить додатково дивізію територіальної оборони, відповідальну за захист критичних об'єктів усередині країни. Про це повідомляє DW.

У квітні минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив нову структуру Бундесверу. Він пояснював, що оновлена структура повинна посилити обороноздатність країни. Серед пропозицій також було розширення військ територіальної оборони.

Як повідомляється, Бундесвер сформує 6 полків територіальної оборони загалом приблизно на шість тисяч осіб у Баварії, Берліні, Гессені, Нижній Саксонії, а також Мекленбурзі-Передній Померанії та Північному Рейні-Вестфалії. Ці полки будуть об'єднані в нову дивізію тероборони, де служитимуть і резервісти, і чинні військовослужбовці.

Сили тероборони з 1 квітня будуть підпорядковані безпосередньо Сухопутним військам і наразі мають у своєму складі три дивізії: дві танкові й дивізію сил швидкого реагування, у кожній з яких служать близько 20 тисяч осіб.

Дивізія територіальної оборони стане четвертою та отримає завдання захисту критичних об'єктів у країні, таких як порти, залізниця, пункти перевалки вантажів, а також трубопроводи, дороги, мости, транспортні розв'язки й цифрова інфраструктура. У мирний час нова дивізія може бути використана для допомоги у разі аварій, терактів чи пандемії.

Повідомляється, план створення четвертої дивізії Сухопутних військ базується на припущенні, що три інші можуть бути відправлені на східний фланг НАТО, наприклад, до Польщі, Литви чи Естонії, щоб стримувати або відбивати можливий військовий напад. У такому разі Німеччині знадобиться надійний захист у тилу.

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