В Германии создадут дивизию территориальной обороны

Дивизия территориальной обороны будет отвечать за защиту критических объектов внутри страны.

Германия создаст дополнительно дивизию территориальной обороны, отвечающую за защиту критических объектов внутри страны. Об этом сообщает DW.

В апреле прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус представил новую структуру Бундесвера. Он объяснял, что обновленная структура должна усилить обороноспособность страны. Среди предложений также было расширение войск территориальной обороны.

Как сообщается, Бундесвер сформирует 6 полков территориальной обороны в общей сложности примерно на шесть тысяч человек в Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, а также Мекленбурге-Передней Померании и Северном Рейне-Вестфалии. Эти полки будут объединены в новую дивизию терробороны, где будут служить и резервисты, и действующие военнослужащие.

Силы терробороны с 1 апреля будут подчинены непосредственно Сухопутным войскам и в настоящее время имеют три дивизии: две танковые и дивизию сил быстрого реагирования, в каждой из которых служат около 20 тысяч человек.

Дивизия территориальной обороны станет четвертой и получит задачу защиты критических объектов в стране, таких как порты, железные дороги, пункты перевалки грузов, а также трубопроводы, дороги, мосты, транспортные развязки и цифровая инфраструктура. В мирное время новая дивизия может использоваться для помощи в случае аварий, терактов или пандемии.

Сообщается, план создания четвертой дивизии Сухопутных войск базируется на предположении, что три других могут быть отправлены на восточный фланг НАТО, например в Польшу, Литву или Эстонию, чтобы сдерживать или отражать возможное военное нападение. В этом случае Германии понадобится надежная защита в тылу.

Напомним, что Норвегия планирует вернуть требование обязательного строительства бомбоубежищ в новых зданиях.

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