Практика судов
  1. В мире

В Германии создадут дивизию территориальной обороны

15:42, 11 января 2025
Дивизия территориальной обороны будет отвечать за защиту критических объектов внутри страны.
В Германии создадут дивизию территориальной обороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Германия создаст дополнительно дивизию территориальной обороны, отвечающую за защиту критических объектов внутри страны. Об этом сообщает DW.

В апреле прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус представил новую структуру Бундесвера. Он объяснял, что обновленная структура должна усилить обороноспособность страны. Среди предложений также было расширение войск территориальной обороны.

Как сообщается, Бундесвер сформирует 6 полков территориальной обороны в общей сложности примерно на шесть тысяч человек в Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, а также Мекленбурге-Передней Померании и Северном Рейне-Вестфалии. Эти полки будут объединены в новую дивизию терробороны, где будут служить и резервисты, и действующие военнослужащие.

Силы терробороны с 1 апреля будут подчинены непосредственно Сухопутным войскам и в настоящее время имеют три дивизии: две танковые и дивизию сил быстрого реагирования, в каждой из которых служат около 20 тысяч человек.

Дивизия территориальной обороны станет четвертой и получит задачу защиты критических объектов в стране, таких как порты, железные дороги, пункты перевалки грузов, а также трубопроводы, дороги, мосты, транспортные развязки и цифровая инфраструктура. В мирное время новая дивизия может использоваться для помощи в случае аварий, терактов или пандемии.

Сообщается, план создания четвертой дивизии Сухопутных войск базируется на предположении, что три других могут быть отправлены на восточный фланг НАТО, например в Польшу, Литву или Эстонию, чтобы сдерживать или отражать возможное военное нападение. В этом случае Германии понадобится надежная защита в тылу.

Напомним, что Норвегия планирует вернуть требование обязательного строительства бомбоубежищ в новых зданиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Германия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании результатов обучения, полученных за границей

По мнению главы комитета по вопросам образования Сергея Бабака, существующий в настоящее время механизм признания результатов обучения, полученных за границей, неадекватен.

Обжалование истцом государственной регистрации земельного участка, осуществленного в пользу другого лица – Верховный Суд высказался по поводу юрисдикции

Подход к определению юрисдикции для рассмотрения юридического спора должен ориентироваться на потребности человека и обеспечивать эффективный механизм предоставления государством услуги, оплаченной гражданином через налоги и судебный сбор, по разрешению спора, возникшего в его правоотношениях с государством.

Командир батальона отказался вести батальон в бой за лесополосы – суд поддержал офицера, а не его командование

Майор сообщил суду, что в батальоне есть только 41% от необходимого количества личного состава, а часть военнослужащих даже не проходила базовую военную подготовку.

Лицо, получающее безвозмездную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что местный суд не рассмотрел его заявления об отказе от «безвозмездного» защитника, не предоставлявшего ему должной правовой помощи.

Сами по себе возражения о наличии у заявителя права на выплату единовременного пособия не свидетельствуют о существовании спора о праве – Верховный Суд

Апелляционный суд не учел, что установление факта пребывания на иждивении отца до смерти последнего необходимо заявителю для выплаты единовременного денежного пособия, и заявитель не имеет другой возможности получить документ, удостоверяющий такой факт, поэтому обратился в суд в порядке отдельного производства.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області