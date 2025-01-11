Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

В Центре противодействия дезинформации объяснили, действительно ли Украина будет обязана защитить Данию в случае войны

15:21, 11 января 2025
ЦПД при СНБО опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что Украина будет обязана защитить Данию в случае нападения США.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, действительно ли Украина будет обязана защитить Данию в случае войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В СМИ появилась информация, что Украина будет обязана защитить Данию в случае войны и сражаться за остров Гренландия, поскольку избранный президент США Дональд Трамп не исключил военного давления для установления контроля над островом. Заявлялось, что такая обязанность якобы будет через подписанное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО прояснили ситуацию, назвав соответствующие сообщения "манипулятивными".

Как сообщается, соглашение, подписанное 23 февраля 2024 года между Украиной и Данией касается сотрудничества в сфере безопасности для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, ничего другого в документе нет.

В рамках этого соглашения Дания обязуется оказывать Украине поддержку в течение десяти лет. Предусмотрена долгосрочная военная поддержка, включая поставки техники, боеприпасов, обучение военных, а также усиление обороноспособности в критических сферах, таких как морская безопасность, противовоздушная оборона и киберзащита.

"Украина, в свою очередь, обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны нашего государства. Подобные манипуляции несут информационный ущерб", - заявили в ЦПИ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Дания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о признании результатов обучения, полученных за границей

По мнению главы комитета по вопросам образования Сергея Бабака, существующий в настоящее время механизм признания результатов обучения, полученных за границей, неадекватен.

Обжалование истцом государственной регистрации земельного участка, осуществленного в пользу другого лица – Верховный Суд высказался по поводу юрисдикции

Подход к определению юрисдикции для рассмотрения юридического спора должен ориентироваться на потребности человека и обеспечивать эффективный механизм предоставления государством услуги, оплаченной гражданином через налоги и судебный сбор, по разрешению спора, возникшего в его правоотношениях с государством.

Командир батальона отказался вести батальон в бой за лесополосы – суд поддержал офицера, а не его командование

Майор сообщил суду, что в батальоне есть только 41% от необходимого количества личного состава, а часть военнослужащих даже не проходила базовую военную подготовку.

Лицо, получающее безвозмездную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что местный суд не рассмотрел его заявления об отказе от «безвозмездного» защитника, не предоставлявшего ему должной правовой помощи.

Сами по себе возражения о наличии у заявителя права на выплату единовременного пособия не свидетельствуют о существовании спора о праве – Верховный Суд

Апелляционный суд не учел, что установление факта пребывания на иждивении отца до смерти последнего необходимо заявителю для выплаты единовременного денежного пособия, и заявитель не имеет другой возможности получить документ, удостоверяющий такой факт, поэтому обратился в суд в порядке отдельного производства.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області