В Центре противодействия дезинформации объяснили, действительно ли Украина будет обязана защитить Данию в случае войны

ЦПД при СНБО опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что Украина будет обязана защитить Данию в случае нападения США.

В СМИ появилась информация, что Украина будет обязана защитить Данию в случае войны и сражаться за остров Гренландия, поскольку избранный президент США Дональд Трамп не исключил военного давления для установления контроля над островом. Заявлялось, что такая обязанность якобы будет через подписанное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО прояснили ситуацию, назвав соответствующие сообщения "манипулятивными".

Как сообщается, соглашение, подписанное 23 февраля 2024 года между Украиной и Данией касается сотрудничества в сфере безопасности для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, ничего другого в документе нет.

В рамках этого соглашения Дания обязуется оказывать Украине поддержку в течение десяти лет. Предусмотрена долгосрочная военная поддержка, включая поставки техники, боеприпасов, обучение военных, а также усиление обороноспособности в критических сферах, таких как морская безопасность, противовоздушная оборона и киберзащита.

"Украина, в свою очередь, обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны нашего государства. Подобные манипуляции несут информационный ущерб", - заявили в ЦПИ.

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