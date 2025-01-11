У Центрі протидії дезінформації пояснили, чи дійсно Україна буде зобов'язана захистити Данію у випадку війни

ЦПД при РНБО спростував поширену у ЗМІ інформацію про те, що Україна буде зобов'язана захистити Данію в разі нападу США.

У ЗМІ з’явилася інформація, що Україна буде зобов'язана захистити Данію у випадку війни та воювати за острів Гренландія, оскільки обраний президент США Дональд Трамп не виключив військового тиску для встановлення контролю над островом. Заявлялося, що такий обов’язок нібито буде через підписану угоду про співпрацю у сфері безпеки.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО прояснили ситуацію, назвавши відповідні повідомлення "маніпулятивними".

Як повідомляється, угода, підписана 23 лютого 2024 року між Україною та Данією стосується безпекової співпраці для підтримки України у протистоянні російській агресії, нічого іншого в документі немає.

Зазначається, що в рамках цієї угоди Данія зобов’язується надавати Україні підтримку протягом десяти років. Передбачено довгострокову військову підтримку, включаючи поставки техніки, боєприпасів, навчання військових, а також посилення обороноздатності в критичних сферах, таких як морська безпека, протиповітряна оборона і кіберзахист.

"Україна у свою чергу забезпечить, щоб військова допомога Данії застосовувалася виключно для самооборони нашої держави. Подібні маніпуляції несуть інформаційну шкоду", - заявили у ЦПД.

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