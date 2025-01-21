У Танзанії спалахнув смертельний вірус Марбург, що викликає лихоманку

Смертність від вірусу Марбург сягає 88%.

Фото з відкритих джерел

У північній частині Танзанії зафіксовано спалах інфекційного захворювання Марбург, яке може бути смертельним у 88% випадків без належного лікування. Про це повідомляє New York Post, посилаючись на джерела в медичних колах.

Вірус, що викликає геморагічну лихоманку, подібну до Еболи, був виявлений в місті Аруша. Спочатку Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про можливий спалах ще 14 січня, коли в регіоні Кагера було зафіксовано смерть восьми людей. Однак офіційні особи спростували ці дані, заявивши, що медичні тести не підтвердили наявність вірусу. Через кілька днів президентка Танзанії Самія Сулуху-Хассан разом із гендиректором ВООЗ Тедросом Аданом Гебреїсусом підтвердили спалах після нових тестувань.

Цей випадок став другим спалахом вірусу в Танзанії з 2023 року. Попередній спалах також стався в регіоні Кагера, де ймовірно вірус потрапив із сусідньої Руанди.

Марбург поширюється через контакт з інфікованими тваринами, такими як кажани виду Rousettus aegyptiacus, зелені африканські мавпи і свині. Від людини до людини вірус передається через кров та виділення, а також через заражені поверхні.

Захворювання супроводжується високою температурою, головним болем, діареєю, спазмами в животі, нудотою та блюванням. Інкубаційний період може тривати від 2 до 21 дня. Наразі немає вакцин або противірусних препаратів для лікування цього вірусу.

За останні чотири десятиліття в Європі зафіксували лише один летальний випадок від вірусу Марбург.

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