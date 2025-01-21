В Танзании вспыхнул смертельный вирус Марбург, вызывающий лихорадку

Смертность от вируса Марбург достигает 88%.

Фото из открытых источников

В северной части Танзании зафиксирована вспышка инфекционного заболевания Марбург, которое может быть смертельным в 88% случаев без надлежащего лечения. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники в медицинских кругах.

Вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку, подобную Эболе, был обнаружен в городе Аруша. Первоначально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о возможной вспышке еще 14 января, когда в регионе Кагера была зафиксирована смерть восьми человек. Однако официальные лица опровергли эти данные, заявив, что медицинские тесты не подтвердили наличие вируса. Через несколько дней президент Танзании Самия Сулуху-Хассан вместе с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебреисусом подтвердили вспышку после новых тестирований.

Этот случай стал второй вспышкой вируса в Танзании с 2023 года. Предыдущая вспышка также произошла в регионе Кагера, где вероятно вирус попал из соседней Руанды.

Марбург распространяется через контакт с инфицированными животными, такими как летучие мыши вида Rousettus aegyptiacus, зеленые африканские обезьяны и свиньи. От человека к человеку вирус передается через кровь и выделения, а также через зараженные поверхности.

Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, диареей, спазмами в животе, тошнотой и рвотой. Инкубационный период может длиться от 2 до 21 дня. В настоящее время нет вакцин или противовирусных препаратов для лечения этого вируса.

За последние четыре десятилетия в Европе зафиксировали лишь один летальный случай от вируса Марбург.

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