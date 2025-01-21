Суд признал законность штрафных санкций на 8700 гривен за нарушение порядка применения РРО

Суд подтвердил правомерность штрафа от налоговой по делу о нарушении использования регистраторов расчетных операций и трудового законодательства.

Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что судом первой инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым за нарушение пунктов 1, 2 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», статьи 24 Кодекса законов о труде Украины к плательщику применены штрафные санкции на общую сумму 8 712,45 гривен.

Під час розгляду справи, судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що порушення вимог п. 1, 2 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ґрунтуються на тому, що згідно даних системи зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій через РРО/ПРРО платником не забезпечено проведення розрахункових операцій на повну суму покупки за період з 08.01.2022 по 13.02.2023, із створенням у паперовій формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій на загальну суму 5 808,30 грн, а саме, фіскальні чеки не містять обов’язкового реквізиту – відображення цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.

Відсутність такого реквізиту у фіскальному чеку на товари (послуги), як цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, позбавляє такий документ статусу розрахункового, відповідно створення і роздрукування, а також видача покупцеві документа з таким недоліком не може вважатися належним виконанням обов’язку, встановленого пунктом 2 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Щодо доводів позивача про порушення процедури перевірки, судом зазначено, що посилання у наказі податкового органу про проведення фактичної перевірки лише на підпункт 80.2.2 пункту 80.2 статті 80 ПК України без розкриття його змісту та деталізації обставин не має наслідком протиправність наказу, при цьому в ході розгляду справи підтверджена наявність обставин, визначених підпунктом 80.2.2 пункту 80.2 статті 80 ПК України, які є достатньою підставою для проведення фактичної перевірки позивача, а саме: фактичну перевірку призначено у зв’язку з отриманням листа ДПС України від 22.12.2023 №32480/7/99-00-07-04-02-07, в якому, зокрема, зазначено, що за результатами аналізу встановлено ризики у діяльності платників податків, наведених у Додатку 1.

Стосовно доводів позивача про те, що Податковим кодексом України, зокрема, статтею 80, не передбачено використання бази даних контролюючого органу під час проведення фактичних перевірок, а також порушення встановлено за місцем знаходження контролюючого органу, а не під час фактичної перевірки у магазині позивача, що не узгоджується із положеннями підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 ПК України, суд звертає увагу, що контролюючий орган під час проведення фактичної перевірки мав правову можливість використовувати податкову інформацію, яка міститься в СОД РРО, зокрема щодо перевірки наявності (відсутності) цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, інформація та дані якої є фактичним відображенням (дублюванням) розрахункових операцій, проведених позивачем у відповідний період перевірки.

Позивачем не надано жодного належного та допустимого доказу, яким могли бути спростовані висновки податкового органу, що використана контролюючим органом податкова інформація, яка міститься в СОД РРО, зокрема щодо відсутності обов’язкового реквізиту у фіскальному чеку на товари (послуги), виданому суб’єктом господарювання – платником акцизного податку, а саме цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, є відмінною від наявних у позивача електронних розрахункових документах.

Відтак, Полтавським окружним адміністративним судом від 24 грудня 2024 року у справі № 440/2532/24 відмовлено у задоволенні позову фізичної особи-підприємця.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.