Правительство уволило главу Госагентства по развитию туризма Марьяну Олеськив

Исполнять обязанности главы Государственного агентства развития туризма будет Юлия Касян.

Фото: ukrinform.com

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Кабинет Министров Украины 21 января провел заседание, во время которого рассмотрел ряд кадровых вопросов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство уволило с должности председателя Государственного агентства развития туризма Марьяну Олеськив и временно возложило исполнение обязанностей главы госагентства на Юлию Касян.

Ранее Касьян была начальницей Управления публичных услуг агентства.

Также Кабмин уволил:

- Комирного Анатолия Витальевича с должности заместителя Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Кривду Янину Владимировну с должности заместителя Председателя Государственного агентства резерва Украины.

Кроме того, правительство назначило Братуся Андрея Васильевича заместителем Министра развития общин и территорий Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

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