Суд назначил 12 млн гривен залога экс-ведущему Максу Назарову

Экс-ведущему каналов Максу Назарову избрали меру пресечения.

Источник фото: Радио Свобода

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-ведущему каналов «Наш» и «NewsOne» Максу Назарову (Максиму Диордице) – содержание под стражей в течение 60 дней с возможностью внесения залога 12 млн гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила для него содержания под стражей сроком 60 суток без определения суммы залога. Сторона защиты просила личное обязательство или домашний арест.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что СБУ сообщила о подозрении экс-ведущему телеканалов Медведчука и Мураева.

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