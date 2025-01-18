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Поширював російську пропаганду — СБУ оголосила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва

12:30, 18 січня 2025
За даними СБУ, підозрюваний виправдовував російську збройну агресію та поширював пропаганду РФ.
Поширював російську пропаганду — СБУ оголосила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва
Фото: СБУ
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СБУ повідомила про підозру ексведучому підсанкційних телеканалів «Наш» та «NewsOne», які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. Він поширював російську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ, повідомляє СБУ.

За даними ЗМІ, мова йде про ексведучого Макса Назарова.

За матеріалами справи, після початку війни у 2022 році підозрюваний створив свій канал на YouTube, де систематично поширював кремлівські наративи.

У своїх відео він виправдовував дії РФ, а повномасштабне вторгнення подававав не як агресію, повідомляє СБУ. 

Як стало відомо, він регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується в РФ.

"Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію РФ проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави", — додають в СБУ.

Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ.

Тоді суд обрав для нього запобіжний захід – домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах ворога.

У СБУ додають, що обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави.

Наразі їм оголошено підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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СБУ підозрюваний

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