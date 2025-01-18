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Який порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податкового обов’язку

13:43, 18 січня 2025
Платники податків, які відновили можливість виконання податкового обов’язку після рішення про її неможливість, зобов’язані повідомити про це контролюючий орган протягом 60 календарних днів з початку наступного місяця.
Який порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податкового обов’язку
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Головне управління ДПС у Житомирській області нагадує про  порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податкового обов’язку.

Зазначається, що наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 №225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження» (далі – Наказ №225) визначено процедуру підтвердження платниками податків можливості чи неможливості до припинення або скасування воєнного стану на території України своєчасного виконання податкового обов'язку щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у т. ч. звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПК, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо.

Платники податків щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку, та у яких відновилася така можливість, зобов’язані повідомити контролюючий орган про це - не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.  

Для цього платники податків подають до контролюючого органу заяву в довільній формі та документи в електронній формі шляхом надсилання через Електронний кабінет або у паперовій формі шляхом подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу, або надсилання поштою з повідомленням про вручення (п. 8 розд. ІІ Порядку № 225). 

У разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності та/або документів (повідомлень), реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Це передбачено абз. першим пп. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.  

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податкова

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