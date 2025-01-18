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Какой порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения плательщиком налоговой обязанности

13:43, 18 января 2025
Налогоплательщики, восстановившие возможность исполнения налоговой обязанности после решения о ее невозможности, обязаны сообщить об этом контролирующему органу в течение 60 календарных дней с начала следующего месяца.
Какой порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения плательщиком налоговой обязанности
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Главное управление ГНС в Житомирской области напоминает о порядке подтверждения возможности или невозможности исполнения плательщиком налогового долга.

Зазначається, що наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 №225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження» (далі – Наказ №225) визначено процедуру підтвердження платниками податків можливості чи неможливості до припинення або скасування воєнного стану на території України своєчасного виконання податкового обов'язку щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у т. ч. звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПК, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо.

Платники податків щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку, та у яких відновилася така можливість, зобов’язані повідомити контролюючий орган про це - не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.  

Для цього платники податків подають до контролюючого органу заяву в довільній формі та документи в електронній формі шляхом надсилання через Електронний кабінет або у паперовій формі шляхом подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу, або надсилання поштою з повідомленням про вручення (п. 8 розд. ІІ Порядку № 225). 

У разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності та/або документів (повідомлень), реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Це передбачено абз. першим пп. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.  

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налоговая

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