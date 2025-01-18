Распространял российскую пропаганду — СБУ объявила о подозрении экс-ведущему телеканалов Медведчука и Мураева

По данным СБУ, подозреваемый оправдывал российскую вооруженную агрессию и распространял пропаганду РФ.

СБУ сообщила о подозрении экс-ведущему подсанкционных телеканалов «Наш» и NewsOne, принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву. Он распространял российскую пропаганду и оправдывал вооруженную агрессию РФ, сообщает СБУ.

По данным СМИ, речь идет об экс-ведущем Максе Назарове.

По материалам дела, после начала войны в 2022 году подозреваемый создал свой канал на YouTube, где систематически распространял кремлевские нарративы.

В своих видео он оправдывал действия РФ, а полномасштабное вторжение подавало не как агрессию.

Он регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых в настоящее время скрывается в РФ.

"Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию РФ против Украины, а также военные преступления рашистов, в том числе ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства", - добавляют в СБУ.

Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блоггер, в феврале 2024 года уже получивший подозрение от следователей СБУ.

Тогда суд избрал для него меру пресечения – домашний арест, но впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах врага.

В СБУ добавляют, что оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и расшатывали общественно-политическую обстановку внутри нашего государства.

В настоящее время им объявлено подозрение по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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