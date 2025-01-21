Суд призначив 12 млн гривень застави ексведучому Максу Назарову

Ексведучому каналів Максу Назарову обрали запобіжний захід.

Джерело фото: Радіо Свобода

Соломʼянський районний суд Києва обрав запобіжний захід ексведучому каналів «Наш» і «NewsOne» Максу Назарову (Максиму Діордіці) – тримання під вартою протягом 60 днів з можливістю внесення застави 12 млн гривень.

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила для нього тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави. Сторона захисту просила особисте зобовʼязання або домашній арешт.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва.

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