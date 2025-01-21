Уряд звільнив очільницю Держагентства з розвитку туризму Мар’яну Олеськів

Виконувати обов’язки голови Державного агентства розвитку туризму буде Юлія Касян.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 21 січня провів засідання, під час якого розглянув низку кадрових питань. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив з посади голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яну Олеськів та тимчасово поклав виконання обов’язків голови держагентства на Юлію Касян.

Раніше Касян була начальницею Управління публічних послуг агентства.

Також Кабмін звільнив:

- Комірного Анатолія Віталійовича з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Кривду Яніну Володимирівну з посади заступника Голови Державного агентства резерву України.

Крім того, уряд призначив Братуся Андрія Васильовича заступником Міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.