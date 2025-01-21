Три тисячі фортифікаційних споруд передадуть Міноборони

Денис Шмигаль повідомив про передачу оборонних споруд Міноборони та удосконалення обліку.

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Фортифікаційні споруди, збудовані минулого року за державний кошт, будуть передані Міністерству оборони України протягом місяця, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову, яка передбачає передачу цих об'єктів до сфери управління Міноборони та закріплення їх за балансоутримувачами.

«Модернізуємо механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях. Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 млрд грн, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення», - розповів прем’єр.

Минулого року на прифронтових територіях було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів у місцях, де ведуться бойові дії, а також на тих напрямках, де ситуація стабільніша. Для цих цілей держава виділила 46,2 млрд грн, які були спрямовані через обласні військові адміністрації та Агентство відновлення.

Також були внесені зміни до Положення про порядок передачі об'єктів державної власності, щоб не поширювати ці норми на військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди. За словами представника Кабміну в Верховній Раді Тараса Мельничука, вдосконалено механізм приймання, обліку та обслуговування таких споруд, а також уточнено порядок їх передачі в тимчасове користування підрозділам сил оборони.

«Викладено у новій редакції Порядок передачі, прийняття, утримання, обслуговування та ведення оперативного обліку військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, яким удосконалено механізм приймання, обліку та обслуговування балансоутримувачами військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, будівництво яких здійснювалося державними замовниками та їх передачі, у випадку потреби, в тимчасове користування підрозділам сил оборони», – зазначив Мельниченко.

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