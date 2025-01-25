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Денис Шмыгаль поручил министерствам разработать комплексную стратегию поддержки родительства

15:03, 25 января 2025
В Правительстве хотят создать все необходимые условия для родителей, чтобы они могли свободно не только ухаживать за ребенком, но и работать.
Денис Шмыгаль поручил министерствам разработать комплексную стратегию поддержки родительства
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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам разработать комплексную стратегию поддержки родительства, чтобы родители могли не только ухаживать за ребенком, но и работать.

Поддержка украинских семей является центральной составляющей социальной политики правительства. Мы инициируем новые программы и расширяем уже имеющиеся, чтобы охватить помощью как можно больше украинцев», - подчеркнул Премьер.

«По его словам, на совещании с Минсоцполитики, МОН, Минздравом и Минфином были подняты вопросы мер по комплексной поддержке семей с детьми. В частности, речь шла об инициативах на всех этапах родительства — от беременности до обучения ребенка в школе.

Также заслушали информацию от Минцсоцполитики о соответствующих программах поддержки.

«Наша цель – создать все необходимые условия для родителей, чтобы они могли свободно не только ухаживать за ребенком, но и работать. По итогам совещания дал задачу министерствам разработать комплексную стратегию поддержки отцовства», – написал он.

Раньше мы писали, какие документы нужно подать, если одинокая мать хочет получить дополнительный отпуск.

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дети Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль

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