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По всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана — как себя вести на дороге

13:32, 25 января 2025
Патрульная полиция дала советы водителям и пешеходам, как вести себя на дороге в туманную погоду.
По всей Украине объявили І уровень опасности из-за тумана — как себя вести на дороге
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25 января по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за тумана. По прогнозу, видимость упадет до 200-500 метров. На этом фоне в патрульной полиции Одесской области напомнили, как нужно ездить в туман.

Чтобы уменьшить риски на дороге, нужно следовать следующим советам:

1. Уменьшить скорость. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 40 метров, скорость должна быть не более 20 км/ч.

2. Ехать спокойно. Пытаться обойтись без обгонов и упреждений.

3. Держать дистанцию. И чем больше она будет, тем лучше.

4. Включать ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманок. Но при условии, что они правильно установлены и отрегулированы.

Пешеходам тоже следует придерживаться правил:

- быть внимательными и переходить дорогу только в разрешенных местах;

- в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными.

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полиция авто

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