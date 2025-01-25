По всій Україні оголосили І рівень небезпеки через туман — як поводитися на дорозі

Патрульна поліція дала поради водіям та пішоходам, як поводитися на дорозі у туманну погоду.

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25 січня по всій Україні оголосили підвищений рівень небезпечності через туман. За прогнозом, видимість впаде до 200-500 метрів. На тлі цього у патрульній поліції Одеської області нагадали, як потрібно їздити в туман.

Щоб зменшити ризики на дорозі, треба дотримуватися таких порад:

1. Зменшити швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, у разі видимості 40 метрів, швидкість повинна бути не більше як 20 км/год.

2. Їхати спокійно. Намагатися обійтись без обгонів і випереджень.

3. Тримати дистанцію. І чим більшою вона буде, тим краще.

4. Вмикати ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок. Але за умови, що вони правильно установлені та відрегульовані.

Пішоходам теж слід добримуватися правил:

- бути уважними й переходити дорогу тільки у дозволених місцях;

- у темний час доби використовувати світловідбивні елементи на одязі, щоб бути помітними.

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