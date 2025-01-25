Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва, щоб обговорити з Володимиром Зеленським енергетику та безпекові питання

До Києва на запрошення Володимира Зеленського прибула президентка Молдови Мая Санду.

Фото: Мая Санду/соцмережа Х

У суботу, 25 січня, на запрошення президента Володимира Зеленського до Києва прибула президентка Молдови Мая Санду. Про це Санду повідомил у соцмережі X.

Санду наголосила, що в рамках робочого візиту планує обговорити із Зеленським:

безпекові питання;

енергетику;

інфраструктуру;

торгівлю;

взаємну підтримку на шляху до ЄС.

Президентка Молдови додала, що її країна "залишається надійним сусідом" та підтримує український народ.

За її словами, крім Зеленського, у неї заплановані зустрічі іншими високопосадовцями у Києві.

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