В Правительстве ответили, ожидать ли роста тарифов на тепло и свет до конца отопительного сезона

Украина уже пересекла экватор зимы и отопительного сезона.

В этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет останутся без изменений. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений», - отметил он.

Также глава Правительства подчеркнул, что в бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются.

В то же время, премьер подчеркнул, что Украина уже пересекла экватор зимы и отопительного сезона.

«Проходим его успешно. Несмотря на постоянные атаки россии, наша энергосистема остается цельной и работает стабильно. Вызовов много, и ситуация может быстро изменяться. Поэтому 24/7 работаем, чтобы усилить нашу энергетику», - указал Премьер.

Раньше мы писали, что Правительство планирует привязать льготы на коммуналку к оплате услуг.

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