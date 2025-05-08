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У Держпраці пояснили, чи можна перемістити працівника без його згоди

21:51, 8 травня 2025
Переміщення має бути оформлене наказом роботодавця на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу.
У Держпраці пояснили, чи можна перемістити працівника без його згоди
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можна перемістити працівника без його згоди.

До інспекторів звернулася працівниця закладу торгівлі, яку роботодавець нещодавно перевів до іншого району міста, з питанням, чи були правомірними його дії.

Оскільки працівниця продовжує виконувати ту ж роботу, тільки в іншому структурному підрозділі, це було не переведення, а переміщення. Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України, не вважається переведенням на іншу роботу й не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або обладнанні в межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Переміщення має бути оформлене наказом роботодавця на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу. Однак роботодавець не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

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Держпраці

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