В Гоструда объяснили, можно ли переместить работника без его согласия

Перемещение должно быть оформлено приказом работодателя из докладной записки руководителя структурного подразделения.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли переместить работника без его согласия.

К инспекторам обратилась работница торгового заведения, которую работодатель недавно перевел в другой район города, с вопросом, были ли правомерными его действия.

Поскольку работница продолжает выполнять ту же работу только в другом структурном подразделении, это было не перевод, а перемещение. Согласно статье 32 Кодекса законов о труде Украины, не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника перемещения его на том же предприятии, в учреждении, организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение в той же местности, поручение работы на другом механизме или оборудовании в пределах специальности, квалификации или должности, оговорки.

Перемещение должно быть оформлено приказом работодателя из докладной записки руководителя структурного подразделения. Однако работодатель не имеет права перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

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