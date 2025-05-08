Получил повестку и не явился в ТЦК — в Черкассах отправили за решетку уклониста

Житель Черкасс получил три года лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

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В Черкассах осужден 48-летний мужчина за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в конце сентября 2023 года обвиняемый, будучи годным к военной службе по состоянию здоровья и не имея оснований для освобождения или отсрочки от призыва, получил повестку в Черкасском ОМТЦК и СП, но не явился в указанное в повестке время в пункт сбора. Причины своей неявки он не сообщил.

«Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу», — добавили в прокуратуре.

Напомним, в Николаевской области суд наказал мужчину, который получил три боевых повестки, однако уклонился от мобилизации.

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