Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру списания военного имущества

Речь идет об имуществе, которое стало непригодным, было уничтожено или повреждено в условиях военного положения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4344-IX, который упрощает процедуру списания военного имущества.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект №12373 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 15 апреля.

Речь идет об имуществе, которое стало непригодным, было уничтожено или повреждено в условиях военного положения.

Это позволит разгрузить командиров воинских частей, которые смогут больше времени уделять подготовке и выполнению именно боевых задач — что является приоритетом во время войны.

В частности, военное имущество, которое стало непригодным (кроме недвижимости) и стоимость которого не превышает 100 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 1 700 000 грн), может списываться по одному акту — без утверждений и согласований с должностными лицами более высокого уровня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.