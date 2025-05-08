Зеленський підписав закон, який спрощує процедуру списання військового майна

Мова йде про майно, яке набуло непридатного стану, було знищене чи пошкоджене під час воєнного стану.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4344-IX, який спрощує процедуру списання військового майна.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 12373 Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому 15 квітня.

Мова йде про майно, яке набуло непридатного стану, було знищене чи пошкоджене під час воєнного стану.

Це розвантажить командирів військових частин, які більше часу приділятимуть підготовці та реалізації саме бойових завдань, що є пріоритетом під час війни.

Так, зокрема, військове майно, яке набуло непридатного стану (крім нерухомості), вартістю до 100 000 (до 1 700 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, списується за одним актом без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів.

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